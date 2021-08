Covid al campeggio parrocchiale: i contagiati salgono a 36

Campeggio parrocchiale in Valle del Serchio, con ragazzi provenienti da Perignano, Quattro Strade e Lavaiano, organizzato dalla parrocchia di Perignano, si allarga il focolaio Covid.

Lo scorso 26 luglio era emersa la prima positività in un giovane e di lì era partito il tracciamento con tamponi a tutti i partecipanti al campo estivo. Nel campeggio c’erano 57 persone che sono state tutte sottoposte a tampone.

Ad oggi il focolaio è cresciuto: i contagiati, tra ragazzi, animatori e familiari sono, infatti, 36. Tra i positivi ci sono ragazzi, ma anche animatori e familiari che hanno avuto contatti diretti e stretti. Sono invece 58 le persone che dovranno effettuare la quarantena.

A seguito dell’episodio e per precauzione la struttura è stata chiusa e non è attualmente attiva. In piena sicurezza, invece, prosegue l’attività di tutte le altre strutture e campeggi del territorio della Mediavalle e della Garfagnana.