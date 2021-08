È di quattro feriti, di cui tre gravi, il bilancio di un incidente occorso stanotte in via Porto di Burello nella frazione di Torre a Fucecchio.

Per una dinamica al vaglio dei carabinieri il conducente ha perso il controllo dell’auto che è andata a sbattere contro una struttura in cemento ai lati della strada.

All’interno del mezzo quattro ragazzi giovani, di cui uno minorenne. Tutti hanno avuto bisogno del trasporto in pronto soccorso per le cure del caso, dopo che sono stati estratti dall’auto anche grazie all’aiuto dei vigili del fuoco.

Due sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Cisanello di Pisa, uno, sempre in rosso, all’ospedale fiorentino di Careggi. Uno, infine, è stato condotto in codice giallo al San Giuseppe di Empoli.