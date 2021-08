Camion urta cavalcavia in FiPiLi. Chiusa corsia di marcia in direzione Firenze

Camion urta cavalcavia in FiPiLi. Chiusa corsia di marcia al chilometro 26 in direzione Firenze all’altezza di via di Carraia a Empoli.

Poco dopo le 14 di oggi un camion che trasportava un escavatore ha urtato con il suo carico un cavalcavia al chilometro 26 della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

Nell’urto sono state toccate quattro delle travi del cavalcavia. I tecnici della società Avr, che cura la manutenzione della strada, sono subito intervenuti ed è stato aperto un cantiere per la verifica dei danni, che ha comportato la chiusura della corsia di marcia in direzione Firenze, mentre restano aperte la corsia di sorpasso ed entrambre le corsie in direzione mare.

Sono in corso le analisi necessarie sulle condizione del cavalcavia, che circa un anno emezzo fa era stato interessato da un analogo episodio.