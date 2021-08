Coronavirus, 21 nuovi positivi nel comprensorio del Cuoio

Sono 90 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi (5 agosto) in provincia di Pisa.

Nel comprensorio del Cuoio i nuovi casi sono 21: 4 a Santa Maria a Monte, 4 a Castrefranco, 8 a San Miniato, 3 a Santa Croce sull’Arno, 3 a Fucecchio

In Toscana sono dunque 254983 i casi di positività al coronavirus, 765 in più rispetto a ieri (745 confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 238.967 (93,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9006 tamponi molecolari e 4781 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,5% è risultato positivo. Sono invece 6784 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’11,3% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 9092, +6,5% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 223 (25 in più rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in più).

Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 3 uomini, con un’età media di 70 anni uno a Livorno e due a Grosseto.

L’età media dei 765 nuovi positivi odierni è di 33 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 45% tra 20 e 39 anni, 22% tra 40 e 59 anni, 6% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (745 confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico). Sono 70845 i casi complessivi ad oggi a Firenze (267 in più rispetto a ieri), 23450 a Prato (60 in più), 23780 a Pistoia (78 in più), 13710 a Massa (28 in più), 26226 a Lucca (74 in più), 30347 a Pisa (90 in più), 18360 a Livorno (63 in più), 23584 ad Arezzo (52 in più), 14455 a Siena (31 in più), 9671 a Grosseto (22 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 420 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 240 nella Nord Ovest, 105 nella Sud est.

Complessivamente, 8869 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (526 in più rispetto a ieri, più 6,3%).

Sono 12354 (39 in più rispetto a ieri, più 0,3%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 4877, Nord Ovest 5864, Sud Est 1613).

Le persone complessivamente guarite sono 238967 (211 in più rispetto a ieri, più 0,1%).