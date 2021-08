Covid, per l’Europa la Toscana è zona rossa. Perplesso Giani

Per l’Unione Europea anche la Toscana entra fra le regioni in zona rossa nella mappa epidemiologica dell’andamento dei contagi Covid.

Questo secondo i dati del centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Una zona rossa europea, che non limita, ma che indica il fattore di rischio per chi si sposta in Europa. In questo momento, secondo l’Ue, andare in Toscana significa rischiare di essere contagiati dal Coronavirus.

“Sicuramente ci potrebbero essere ripercussioni sul turismo – dichiara il presidente della Regione Eugenio Giani – ma secondo me sono dati che connotano una situazione che personalmente non ritrovo”.