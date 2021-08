Due feriti in uno scontro in via Cervi a Castelfranco

Incidente in nottata, poco dopo le 2,30, in via Cervi a Castelfranco di Sotto con due feriti. Per una dinamica che resta al vaglio dei carabinieri si sono scontrati due mezzi. È stato anche necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dagli abitacoli.

Ad avere la peggio una ragazza di 19 anni condotta al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo: non è in pericolo di vita.