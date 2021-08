Incidente in FiPiLi, ancora disagi e code

Ancora disagi e code in FiPiLi questa mattina (5 agosto) a causa di un incidente che ha coinvolto più mezzi, per fortuna in maniera non grave fra Montopoli e Santa Croce sull’Arno in direzione Livorno,

Il sinistro si è verificato intorno alle 10 e per i rilievi della Polizia Stradale e per i soccorsi si sono verificate lunghe code fra i due svincoli.

Una persona, un uomo di 30 anni, ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Lotti di Pontedera per accertamenti,