Nuova stretta sul green pass: sarà obbligatorio per il personale scolastico e per i trasporti a lunga percorrenza.

Il nuovo decreto sull’estensione del green pass prende forma nella cabina di Rrgia, poi per l’approvazione occorrerà il passaggio al consiglio dei ministri.

Il green pass dovrebbe diventare obbligatorio per il personale della scuola e per gli studenti universitari

Per quanto riguarda il mondo dei trasporti il green pass sarà necessario per salire su treni, navi e aerei. La certificazione verde non dovrebbe essere obbligatoria per i mezzi del trasporto pubblico locale, autobus, metropolitane e tram.

Altra novità prevista dal decreto è la quarantena ridotta per i vaccinati: in caso di contagio dovrebbero restare isolati solo sette giorni