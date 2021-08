È scattata l’ora X: dalla mezzanotte di oggi è in vigore il green pass

È scattata l’ora X. Dalla mezzanotte di oggi (6 agosto) è in vigore il green pass.

Il certificato, come noto, si ottiene dopo la vaccinazione anti-covid (anche con una sola dose), la guarigione dal virus o dopo un test molecolare che risulti negativo (valido per 48 ore).

Chi ha più di 12 anni dovrà avere il certificato per entrare in ristoranti al chiuso, al cinema, al teatro e a tutti gli spettacoli al chiuso, in palestra, nei centri benessere, nei parchi tematici, nei centri sociali e culturali, nelle sale scommesse, sale bingo e casinò, nei musei, nelle sagre, negli stadi, ai congressi, ai grandi eventi e ai concorsi pubblici. La documentazione è necessaria anche per consumare ai bar al chiuso al tavolo, ma non per il servizio al bancone.

Il green passa potrà essere mostrato sia in formato cartaceo che digitale.

Rimangono senza obbligo di green pass le chiese e gli oratori.