Manifestazione di una quindicina di persone contro la sagra del coniglio fritto della Serra di San Miniato ieri (6 agosto).

“Abbiamo dato voce – dicono gli organizzatori della protesta – ai cuccioli di coniglio che sono stati divorati. Noi crediamo che si possano salvare migliaia di vite di conigli l’anno prossimo semplicemente cambiando il tema della sagra (del vino, della panzanella, delle verdure fritte miste, della bruschetta..). Voglio raccontare ai miei figli una storia diversa da quella che state scrivendo da 17 anni a questa parte

Voglio raccontar loro una storia di riconversione di una sagra: da una strage di animali ad una etica e civile festa di paese”.

“Grazie a tutti i volontari di associazioni (tra cui Leidaa, Tra le braccia, A code unite e Meta Firenze ed altre) e indipendenti (tra cui vegan blogger), persone coraggiose, caparbie e meravigliose e a tutti coloro che ci hanno sostenuto condividendo la protesta (Made in bunny, mondocarota e tantissimi altri). Grazie alle persone appartenenti alle generazioni prima della mia che hanno dimostrato con orgoglio che cambiare abitudini alimentari è possibile. E che oggi giorno non abbiamo più scuse per commettere stragi di animali . Grazie alle forze dell’ordine che ci hanno protetto anche con solo i loro sguardi. Grazie per per ogni urlo di emozione, per ogni brivido e speranza in un’umanità migliore. Migliaia di conigli hanno strillato di dolore. Adesso basta con questa mattanza“.