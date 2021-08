Covid, l’Oms preoccupata per la variante Lambda: potrebbe resistere ai vaccini

L’Oms, Organizzazione mondiale della sanità, sta monitorando con attenzione la diffusione della variante Lambda del Covid.

Prepoccupazione per gli esperti per questa variante, che potrebbe essere resistente ai vaccini.

“Lambda è una delle varianti che l’Oms sta tracciando nel mondo – spiega il gruppo tecnico – È stata segnalata in più di 40 paesi e quello che stiamo guardando in questo momento è quanto bene circola e quanto aumenta la trasmissione”. Nei paesi dove è stata rintracciata non si registra una rapida diffusione, quindi la sua capacità di trasmissione non sarebbe particolarmente allarmante.

Lambda è nota da tempo, essendo stata individuata in Perù nell’estate del 2020.