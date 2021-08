Covid, lutto a Empoli per la morte di Sandra Masoni

Covid, è lutto a Empoli per la morte di Sandra Masoni, 55 anni, impegnata in politica e nell’associazionismo.

A darne notizia è stato lo zio, Graziano Cioni, ex assessore a Firenze e deputato e senatore nel Pds e nell’Ulivo: “Una combattente di quelle che stringono i denti e alla domanda ‘come stai’ sa solo rispondere ‘bene’. Sempre disponibile per tutti, una cosa chiesta per piacere non si nega a nessuno. Ha potuto farsi la prima vaccinazione Covid-19. Poi ha dovuto sospendere per una situazione clinica pregressa che non lo permetteva”.

Poi il contagio col virus e la situazione è precipitata.

“La nostra comunità perde uno dei suoi pezzi più autentici e preziosi – scrive la sindaca Brenda Barnini sui social -. Maledetto Covid maledetto che si è voluto prendere anche te che tante altre battaglie avevi combattuto e vinto”.