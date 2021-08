Crescono i contagi a Santa Croce, la sindaca: “C’è motivo di preoccuparsi ma anche di sperare”

“Trentaquattro casi positivi a Santa Croce sull’Arno, trentuno quarantene e isolamenti”. È questo il punto sui contagi del monitoraggio settimanale riportato dalla sindaca Giulia Deidda.

“Sono tanti. Siamo nel pieno dell’estate. L’anno scorso, in questi giorni, avevamo raggiunto quota zero e tutto sembrava un pochino più semplice – prosegue la prima cittadina -. Quest’anno no, quest’anno non abbiamo avuto tregua e i numeri crescono come in autunno. C’è motivo di preoccuparsi. Ma c’è anche motivo di sperare che, grazie alla campagna vaccinale ancora in corso, le terapie intensive e i ricoveri siano pochi. Di certo, raccomando a tutte e tutti di continuare a seguire le indicazioni di prevenzione che ormai conosciamo a memoria: mascherine, distanze, lavaggio frequente delle mani. E vaccini. Un’altra raccomandazione che voglio fare è di non sottovalutare in nessun caso eventuali sintomi come raffreddore, febbre, perdita del gusto o dell’olfatto. Restate a casa se sospettate di essere stati contagiati, e contattate il medico. Tenute presenti queste precauzioni, fate buone vacanze se siete in vacanza. Dopo un altro anno così tutte e tutti si meritano qualche giorno di riposo in sicurezza. Alla prossima settimana con un nuovo aggiornamento”.