Riapre le porte la piscina intercomunale di Fucecchio e Santa Croce sull’Arno

Tra un mese potrebbe riaprire le porte la piscina intercomunale di Fucecchio e Santa Croce sull’Arno. La società Acquatempra, gestore dell’impianto, dietro l’input delle due amministrazioni comunali lavorerà infatti per riaprire il prossimo 13 settembre, dopo uno stop di circa 10 mesi dovuto principalmente alle restrizioni imposte dalle normative anti Covid.

La riapertura al pubblico – che secondo le normative attuali potrà avvenire esclusivamente per i possessori di green pass – sarà possibile grazie a un supplemento di risorse economiche garantito dai due comuni. Nei giorni scorsi le relative delibere sono state approvate dai rispettivi consigli comunali: a Fucecchio hanno votato a favore dello stanziamento il Partito democratico, Orgoglio fucecchiese e Movimento 5 stelle, a Santa Croce sull’Arno si sono espressi a favore i gruppi del Partito Democratico, di Italia Viva e di Sinistra Santa Croce.

“Grazie alle maggiori risorse disponibili, il gestore dell’impianto natatorio potrà sostenere i costi così come indicato nel bilancio di previsione. Tenere aperta la piscina nei mesi estivi – spiegano i sindaci dei due comuni, Alessio Spinelli e Giulia Deidda – non sarebbe stato sostenibile economicamente in quanto il nostro impianto è una struttura prevalentemente ‘invernale’, non essendo dotata di un impianto all’aperto. In estate, generalmente, la piscina non ha mai fatto registrare un numero di presenze particolarmente elevato come avviene, invece, da settembre a maggio. Non a caso, sono state principalmente le piscine che possiedono anche vasche all’aperto quelle che hanno riaperto per prime nei mesi scorsi. Per noi è stato più difficile ma adesso siamo veramente soddisfatti di poter riaprire l’impianto alle associazioni sportive, ai tanti cittadini che praticano nuoto libero e anche agli organizzatori dei corsi per anziani e per la riabilitazione”.

“Uno degli aspetti positivi da sottolineare è anche quello relativo al gestore: nonostante le enormi difficoltà causate dalla pandemia, la società Acquatempra è riuscita a rimanere in vita e a garantire il posto di lavoro ai propri dipendenti. Questo è stato possibile grazie alle risorse stanziate dal Governo per sostenere le società colpite dall’interruzione delle proprie attività, a seguito del Covid, e ai fondi delle amministrazioni comunali – vanno avanti i sindaci -. C’è anche da dire che in tutti questi mesi di chiusura al pubblico gli impianti della piscina non sono stati del tutto spenti. Per evitare che alcuni meccanismi e dispositivi tecnologici potessero deteriorarsi e che i costi della riattivazione fossero ancora maggiori, la piscina intercomunale è rimasta sempre semi funzionante”.

“In questi mesi di chiusura – concludono i due sindaci – abbiamo ricevuto tantissime chiamate e richieste da parte dei cittadini che reclamavano la riapertura dell’impianto. Ci auguriamo che tutta questa attesa sfoci in ottimo risultato di presenze a partire dal prossimo 13 settembre”.