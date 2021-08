Fucecchio in lutto per la morte di Filippo Papini: domani i funerali del 32enne

Si terranno domani mattina (12 agosto) nella chiesa Collegiata San Giovanni Battista a Fucecchio i funerali di Filippo Papini (al centro in alto nella foto), il giovane appassionato di calcio a cinque trovato morto dai genitori domenica nel letto dello loro abitazione a Fucecchio.

Papo come lo chiamavano gli amici aveva solo 32 anni, ed era un ragazzone buono, stimato ed aprezzato da tutti proprio per la sua generosità. Era un calciatore dell’ Atletico Fucecchio e frequentava con gli amici e compagni di squadra i campetti dell’Aca in via del Ronzinello. In tanti in questi giorni lo hanno ricordato con un post o un saluto sui social descrivendone la sua bontà d’animo e generosità.

Un ragazzo sempre disponibile e cordiale con tutti, si legge nei tanti messaggi, che lascia un vuoto enorme tra gli amici e tutta la comunità fucecchiose dove i genitori sono molto conosciuti e stimati.

La salma giungerà domani mattina (12 luglio) alle 9 nella chiesa collegiata San Giovanni Battista a Fucecchio; alle 10 è prevista la messa. Papo riposerà nel cimitero di Fucecchio, la città nella quale è nato e cresciuto e nella quale lascia anche un grande vuoto nei tanti amici e conoscenti che gli volevano bene.