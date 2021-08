Morto a 94 anni Ferdinando Guerrini: fu sindaco di Palaia e Terricciola

Lutto nel mondo della politica: è scomparso, a 94 anni, Ferdinando Guerrini, già sindaco di Palaia e Terricciola.

“Ferdinando Guerrini, cavaliere del lavoro – è il commento di Forza Italia Pisa – era un gentiluomo, capace e determinato, molto legato al proprio territorio ed alla popolazione, grande protagonista della storia dell’Alta Valdera che, con il suo esemplare impegno, ha saputo con, diligenza e umiltà, contribuire alla crescita economica di questa parte della nostra provincia”.

“Avevamo avviato i contatti con i vertici di Forza Italia per far incontrare il cavalier Guerrini con il presidente Silvio Berlusconi, un uomo per cui Ferdinando ha sempre goduto di grande stima ma, purtroppo, non siamo riusciti a portare a compimento l’incontro tra i due.

Il coordinamento provinciale di Forza Italia Pisa, gli eletti e i dirigenti si uniscono al dolore della famiglia e dei propri cari“.