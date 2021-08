Ricercato dall’Interpol per traffico di droga tra la Colombia e la Tunisia e arrestato a Pisa

Gli agenti della questura di Pisa, nella giornata di ieri (10 agosto) hanno rintracciato e tratto in arresto, in esecuzione di mandato di arresto provvisorio a fini estradizionali, un 52enne cittadino tunisino, residente in Francia.

L’ uomo è stato sottoposto ad un controllo controllo da una pattuglia delle volanti, nella zona di piazza della Stazione, unitamente ad un cugino: entrambi hanno spiegato di essere residenti in Francia, di lavorare regolarmente ed hanno esibito a riprova un permesso di soggiorno francese.

Ad un controllo più approfondito i poliziotti hanno scoperto che, mentre il secondo citadino tunisino non aveva alcuna segnalazione in atto e pertanto è stato congedato, il primo era ricercato dall’ Interpol, su richiesta della polizia tunisina, perché ricercato a seguito di condanna del tribunale di Tunisi per traffico internazionale di stupefacenti.

L’ uomo infatti è accusato di aver compartecipato ad un traffico di cocaina tra la Colombia e la Tunisia, per cui era stato condannato nel 2016.

Accompagnato in questura e, una volta acquisito dall’ Interpol gli atti che ne richiedevano l’ arresto per l’estradizione verso la Tunisia, è stato sottopsoto ai rilievi fotodattiloscopici di rito e tratto in arresto.

Al termine delle incombenze procedurali è stato infine accompagnato al carcere Don Bosco di Pisa, a disposizione della corte d’ Appello di Firenze competente per la convalida dell’ arresto e la esecuzione della richiesta di estradizione della Repubblica di Tunisia.