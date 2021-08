Folla e tanta commozione questa mattina (12 agosto) per i funerali del 32enne Filippo Papini, giocatore di calcio a cinque tesserato dall’Atletico Fucecchio e trovato morto dai genitori domenica nel letto della loro abitazione a Fucecchio.

La cerimonia si è svolta alla Collegiata San Giovanni Battista, gremita di persone per dare l’ultimo saluto a Papo, come lo chiamavano gli amici. Alla funzione erano presenti i familiari, gli amici, i conoscenti e il sindaco Alessio Spinelli.

“In questi giorni – ha ricordato anche don Andrea durante l’omelia – in molti lo hanno ricordato con post sui social e hanno inondato di affetto la famiglia”. Tutti infatti sono rimasti increduli di fronte alla morte del giovane, ammirato soprattutto per la sua “bontà d’animo e generosità che non è passata inosservata”, come ribadito anche dal parroco.

La chiesa, colma di persone, ha piantoper la dipartita troppo precoce di Filippo Papini, un ragazzo semplice, disponibile e cordiale che amava giocare nei campetti dell’Aca in via del Ronzinello. Papo lascia un vuoto enorme, come si evinceva dalle lacrime disperate dei genitori che hanno chiesto al parroco di esprimere per loro gratitudine a tutti coloro che volevano bene e hanno avuto un pensiero per Filippo in questi giorni.

È difficile rimanere impassibili davanti a disgrazie come quella accaduta a Filippo Papini, ma come affermato anche da don Andrea durante l’omelia, “non ci è dato sapere quale sia il mistero della vita, ma l’auspicio di Dio per tutti noi non è quello di venire tutte le domeniche alla messa, ma è quello di vivere pienamente la vita perseguendo tutto quello che ne fa parte, come l’amicizia, l’amore per il prossimo e la felicità e Filippo lo ha fatto nella sua breve “zoé”, cioè “vita” in greco”.

Alla fine della funzione Papo è stato trasportato al cimitero di Fucecchio, la città nella quale è nato e cresciuto e dove lascerà un grande vuoti nei cuori di tutti coloro che lo amavano.