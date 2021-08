Ruba una banconota da 50 euro al ristorante e viene denunciato

Ha rubato, e tentato di rubare aluni suoi connazionali, e nella mattinata odierna (13 agosto) i carabinieri di Empoli lo hanno denunciato

L’uomo, del Marocco, gia nella serata di ieri (12 agosto) cominciato ad importunare, per motivi in corso di accertamento, un gruppo di connazionali che avevano da poco finito di cenare in un ristorante nel centro di Empoli, riuscendo a sottrarre una banconota da 50 euro, appoggiata sul tavolo da uno degli avventori per pagare il conto della cena, per poi tentare di asportare una bicicletta parcheggiata nelle vicinanze.

L’intervento degli uomini dell’Arma ha consentito di fermare l’autore del reato che, risultato privo di documenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato condotto in caserma per gli approfondimenti del caso e denunciato.