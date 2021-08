Scontro sull’Aurelia, muore giovane padre: gravi i due figli

Grave incidente nel pomeriggio di oggi (13 agosto) in via Aurelia sud a Pisa, proprio di fronte all’Ikea in direzione della città.

Nello scontro tra veicoli sono rimasti coinvolti un adulto e due bambini. L’uomo è stato trasporto in codice rosso, intubato al pronto soccorso di Cisanello, purtroppo è morto



Gravi i due figli. Più gravi le condizioni di uno dei due, una bambina, che ha riportato un trauma cranico e un trauma all’arto superiore. Entrambi sono stati ricoverati al Meyer di Firenze.