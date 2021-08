Brandisce un coltello contro i parà alla stazione: arrestato

Ha inveito contro i parà alla stazione e li ha minacciati con un coltello a serramanico. E’ successo oggi pomeriggio (14 agosto) alla stazione di Pisa. Protagonista un 52enne originario della Campania e da tempo gravitante a Pisa, con precedenti e con qualche problematica comportamentale, conosciuto alle Forze di Polizia.

Mentre i due militari hanno evitato il contatto fisico, sul posto si è fondata una volante e il personale di polizia in servizio nella vicina piazza Vittorio per la manifestazione no green pass. L’uomo è stato disarmato ed ammanettato dai poliziotti, trasportato in ospedale per le prime cure per le ferite superficiali che si è autoinferto e tratto in arresto per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Dal Pronto soccorso è stato infine collocato in psichiatria, viste le precarie condizioni.