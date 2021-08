Gavena, abbattuto l’autovelox sulla provinciale Pisana

Stanotte, è stato abbattuto l’autovelox, di proprietà dell’Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa, in via provinciale Pisana, in località Gavena. Non sono chiare ancora le dinamiche dell’accaduto, anche se è probabile che sia stato reciso volontariamente con uno strumento apposito per la segatura del ferro. La polizia municipale è stata informata stamani poco dopo le ore 8.00 da un automobilista di passaggio. Subito dopo è intervenuta una squadra del settore viabilità della città metropolitana di Firenze per la messa in sicurezza.

Sono ancora da chiarire le dinamiche che hanno scaturito l’avvenimento.