Scomparso lo zio del vescovo di S. Miniato Migliavacca

Lutto nella diocesi di San Miniato per la scomparsa dello zio del vescovo. E’ morto all’età di 78 anni monsignor Adriano Migliavacca. Per molti anni è stato un punto di riferimento della Diocesi di Pavia di cui è stato vicario generale e moderator curiae dal 2002 al 2019.

Nato a Binasco in provincia di Milano l’8 luglio 1943, era stato ordinato sacerdote il 21 dicembre del 1969. Per 15 anni assistente spirituale dell’Azione Cattolica Pavia, ha anche ricoperto il ruolo di rettore del Seminario Vescovile dal 1981 al 1996, oltre a quello di parroco di San Michele Maggiore a Pavia.

“Ci stringiamo con l’affetto e la preghiera a monsignor Andrea Migliavacca – scrive la Diocesi – e alla sua famiglia in questo momento di dolore. Le esequie di monsignor Adriano Migliavacca saranno celebrate martedì alle 10 nella cattedrale di Pavia”.