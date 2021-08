Si scontra con un mezzo dell’auto spurgo e fugge

Si scontra con un mezzo speciale dell’auto spurgo e fugge. E’ accaduto ieri pomeriggio (13 agosto) a Fucecchio. L’autovettura, dopo l’urto si è allontanata senza fermarsi per controllare che non fossero stati recati danni a cose o persone.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche se il mezzo speciale ha riportato diversi danni.

La zona è supervisionata da telecamere, per cui la polizia municipale sta analizzando le immagini alla ricerca del pirata della strada. Le indagini sono quindi ancora in corso per stabilire chi sia il colpevole.