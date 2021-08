Anziano cade dal tetto: portato dal Pegaso a Cisanello

Intervento del 118 oggi (15 agosto) alle 11,30 in via 1 maggio in località Lorenzana.

Un anziano è caduto dal tetto, facendo un volo di circa 4 metri.

Sul posto le ambulanze da Orciano Pisano, da Collesalvetti e l’elisoccorso.

Il paziente di 73 anni è statato trasportato in codice giallo dal Pegaso 3 a Cisanello, per ipotensione in fratture multiple e sospetta frattura del bacino.