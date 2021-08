Morto il giornalista fucecchiese Riccardo Cardellicchio

Lutto nel mondo del giornalismo per la morte, a 81 anni, di Riccardo Cardellicchio. Fucecchiese doc, classe 1939 è stato a lungo cronista del Tirreno e per un periodo ha gestito una rubrica di politica e cultura per Il Cuoio in Diretta. Ha ricoperto anche la carica di assessore alla cultura di Fucecchio.

I funerali si terranno domani (16 agosto) alle 10 alla chiesa della Collegiata di Fucecchio.

Alla famiglia arrivi il cordoglio dell’intera redazione de Il Cuoio in Diretta.