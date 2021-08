Ultimo saluto a Riccardo Cardellicchio questa mattina (16 agosto) nella Collegiata in piazza Vittorio Veneto.

Giornalista e scrittore, è stato per 10 anni – dal 1999 al 2009 – assessore alla cultura e all’ambiente del Comune di Fucecchio. A lui si devono decine di iniziative, dall’istituzione dei premi Leone Rampante e Tommaso Cardini alla cittadinanza onoraria a giornalisti prestigiosi come Enzo Biagi, passando per la splendida mostra dedicata a Indro Montanelli.

A lui si deve anche la preziosissima indagine di ricostruzione dell’Eccidio del Padule di Fucecchio. Da quel lavoro d’inchiesta nacque il libro L’estate del ‘44, messo poi in scena sotto forma di rappresentazione teatrale.

Il Comune di Fucecchio, presente alla cerimonia funebre con il gonfalone e con il consigliere comunale Francesco Bonfantoni, ricorda con grande commozione e affetto l’impegno di Riccardo Cardellicchio e si stringe ai familiari in questo momento di dolore.