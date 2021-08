Droga e articoli contraffatti, maxisequestro della Guardia di finanza

La guardia di finanza della città della torre, a Pisa e sul litorale, ha sequestrato oltre 2400 articoli contraffatti e numerose dosi di droga nella zona della movida.

La guardia di finanza di Pisa, nel mese di agosto, in relazione alle intese intercorse anche in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha intensificato i servizi di controllo e di prevenzione in tutta la provincia, con particolare attenzione alle zone della movida, nel centro storico della città di Pisa e sul litorale, avvalendosi anche dei militari di rinforzo, giunti nell’ambito del potenziamento dei servizi di vigilanza estiva disposto dal ministero dell’interno.

I servizi, finalizzati al contrasto dei fenomeni della contraffazione, dell’abusivismo commerciale e delle varie forme di illegalità, nonché della corretta applicazione delle normative anti Covid, sono stati svolti 24 ore su 24 e hanno permesso di sequestrare oltre 2400 articoli irregolari tra borse, calzature, occhiali e accessori vari di abbigliamento delle più note griffe (Prada, Gucci, Armani, Dolce e Gabbana, Nike, Adidas, ecc.), per un valore complessivo di 30mila euro, venduti sul litorale, dove maggiore è l’afflusso di turisti e villeggianti anche provenienti dall’estero, provvedendo alla denuncia di 13 persone

Le fiamme gialle pisane hanno posto grande attenzione anche al settore degli stupefacenti, grazie alla presenza dei due finanzieri a 4 zampe Delphy e Frazy che con il loro fiuto hanno portato al sequestro di oltre 120 grammi di stupefacenti tra hashish, marijuana, eroina e cocaina, denunciando 16 giovani assuntori e ritirando a quattro di loro la patente di guida.

Il controllo di oltre 300 veicoli e di 600 persone e le contestazioni di numerose infrazioni al Codice della Strada, elevate in particolare nella fascia locale notturna, hanno permesso di garantire un’adeguata cornice di sicurezza e di legalità nel periodo di maggiore presenza turistica.