Lutto a Castelfranco per la morte dell’ex consigliere comunale Alfredo Scardigli

Lutto a Castelfranco per la morte, al termine di una breve ed inesorabile malattia, di Alfredo Scardigli all’età di 71 anni.

Lo ricorda, con affetto, il sindaco Gabriele Toti: “Ci eravamo conosciuti sui banchi del consiglio comunale e poi ne era rimasta un bel rapporto di amicizia che continuavano a coltivare in modo schietto e sincero. Spesso mi chiamava per qualcosa da segnalare o da suggerirmi. Era stato impegnato attivamente nel tessuto associativo locale nella sua contrada San Pietro a Vigesimo e nel Comitato Palio e poi come consigliere comunale per una legislatura. Detto in maniera semplice: una bella persona che concretamente si era impegnata per il proprio paese aiutando a fare crescere quel senso di comunità tramite le iniziative che lui contribuiva ad organizzare”.

Al cordoglio per la scomparsa si associa anche Graziano Turini: “Grande organizzatore di qualunque cosa, si trattasse di una cena tra amici, una gita, un evento pubblico importante. Solare, sempre disponibile, generoso, sincero, leale. Qualità che lo hanno fatto apprezzare e stimare da tutti quelli che lo hanno conosciuto e che hanno reso insignificanti le spigolosità del suo carattere che lui diceva essere dovute alle sue origine sarde per parte materna. E in Sardegna era nato, Alfredo. Impegnato e attivo nella nostra comunità alla quale dedicava ogni secondo del suo tempo libero e spesso sacrificava anche il suo lavoro. Per molti anni leader della Contrada San Piero a Vigesimo e componente storico del Comitato Palio dei Barchini. Impegnato politicamente, ancorché disilluso e molto critico, è stato iscritto al Pds e ai Ds. Consigliere comunale per il Pds nella legislatura 1995-1999, periodo che ha segnato con il suo impegno per il decoro urbano e del cimitero, oltre agli ottimi contributi di idee e proposte che impegnavano l’Amministrazione e non sempre riuscivamo a realizzare. Piccolo imprenditore artigiano del settore calzaturiero sino alla pensione e per un periodo anche punto di riferimento della Cna per quel settore nella nostra zona”.

Il funerale è fissato per domani (17 agosto) alle 10 nella chiesa collegiata. Causa Covid non sono possibili le visite alla salma alle cappelle del commiato all’ospedale di Empoli.