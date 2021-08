Furto al campo sportivo di Ponte a Cappiano: via gli attrezzi del custode

Ladri in azione al campo sportivo di Ponte a Cappiano. Nella notte fra venerdì (13 agosto) e sabato qualcuno si è introdotto nel recinto e ha sottratto gli attrezzi da lavoro del custode.

Dalla società un appello a riportare indietro quanto preso, anche perché ci sarebbero delle telecamere che avrebbero ripreso tutto l’accaduto: “Inizialmente – dice la società – pensavamo ad uno scherzo di cattivo gusto, poiché le immagini non di una telecamera (di cui i signori conoscono la presenza) ma di un’altra, poco visibile e a conoscenza di pochi, posizionata dopo i numerosi furti subiti, ha rilevato purtroppo volti di persone da noi conosciute. A questo punto, considerato che non si tratta di uno scherzo, preghiamo i “signori” di riportare al suo posto o far ritrovare il tutto entro domani, altrimenti nostro malgrado saremo costretti a consegnare i filmati alle forze dell’ordine”.