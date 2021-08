Importi di denaro non dichiarati alla dogana dell’aeroporto, in aumento sanzioni e sequestri

Malgrado il periodo di pandemia e la conseguente riduzione del traffico aereo, è stata particolarmente intensa l’attività di controllo svolta dalla Guardia di finanza, insieme ai funzionari delle dogane di Pisa all’aeroporto Galileo Galilei.

In ambito valutario sono state contestate dall’inizio del corrente anno 150 violazioni, relative a somme rinvenute per un totale di 1.777.675 euro, che hanno comportato sanzioni amministrative per un totale di 45728 euro nonché importi sequestrati pari a 1056 euro. I dati sono in netto aumento rispetto all’intero anno 2020, nel corso del quale sono stati scoperti 1.474.337 euro non dichiarati per un totale di 117 violazioni.

I risultati raggiunti sono il frutto dell’analisi dei rischi e delle tecniche investigative sviluppate dai militari della Guardia di finanza e dai funzionari Adm, le quali hanno consentito di far emergere nuove rotte utilizzate per la movimentazione illecita di denaro.

Le violazioni contestate costituiscono illeciti di natura economico – finanziaria sottesi a fenomeni di estrema pericolosità sociale tra cui il riciclaggio, il pagamento in nero di transazioni commerciali e il finanziamento di attività criminose.

Di qui l’importanza di un presidio sempre più efficace ed efficiente della frontiera aeroportuale, a tutela e salvaguardia degli interessi dell’erario e della collettività.