Passeggia sui binari tra Pisa e Firenze, denunciato un 75enne

La segnalazione di una persona che camminava lungo i binari e poi l’intervento della polizia ferroviaria. Ieri mattina (17 agosto) gli agenti della Polfer sono intervenuti sulla linea ferroviaria tra Pisa e Firenze per un uomo che stava camminando sui binari all’altezza del cavalcavia San Giusto.

Una volta sul posto gli agenti hanno accertato che l’uomo non aveva bisogno del personale medico e lo hanno allontanato dai binari. Il 75enne è stato denunciato per aver provocato l’interruzione del pubblico servizio e nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa per la violazione del regolamento di polizia ferroviaria.

La passeggiata, infatti, ha provocato dei ritardi lungo la tratta ferroviaria.