Sversamento di acido cloridrico, chiuso lo svincolo Empoli Est della FiPiLi

Una cisterna in transito tra i comuni di Empoli e Montelupo Fiorentino che ha perso parte del carico che stava trasportando: acido cloridrico. Questo il motivo della chiusura dello svicolo della Firenze-Pisa-Livorno di Empoli Est in direzione mare. L’autista della cisterna si sarebbe accorto di un guasto mentre stava percorrendo la superstrada, sarebbe uscito a Empoli est per fermarsi in uno spiazzo a Montelupo.

La cisterna ha perso il liquido nel territorio di Montelupo Fiorentino, a pochi metri da quello di Empoli e sul posto sono intervenuti in un primo momento i vigili del fuoco, in attesa della ditta specializzata per rimuovere il materiale dall’asfalto e travasare quello rimasto nella cisterna (circa 27mila litri). Sul posto anche il sindaco Paolo Masetti.

“Confermo – ha detto Masetti – sentiti i tecnici di Arpat e Asl, che non sussistono rischi per l’ambiente e la salute”.