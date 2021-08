Fucecchio, rintracciato il pirata della strada che fuggì dopo l’incidente

È stato individuato il responsabile del sinistro stradale avvenuto in via Pesciatina venerdì scorso (13 agosto) a Fucecchio in zona Cerbaie tra un’autovettura e un mezzo speciale (auto spurgo).

L’autovettura si era allontanata dopo l’urto senza controllare se fossero stati recati danni a cose o persone (leggi qui). Per fortuna nessuno era rimasto ferito, ma il mezzo speciale aveva riportato diversi danni.

Le indagini erano state affidate alla polizia municipale di Fucecchio, che, tramite l’incrocio delle immagini delle telecamere di sicurezza installate dall’amministrazione comunale, i rilievi e le testimonianze dei presenti, è riuscita a risalire prima al proprietario dell’autovettura, poi al conducente che verrà sanzionato secondo le norme del Codice della Strada.