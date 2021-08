In 50 arrivati col pullman davanti all’hub vaccinale di Fucecchio: “Abbiamo pagato”. Ma era una truffa

È stato il sindaco Alessio Spinelli, nel suo solito giro di telefonate quotidiane, il primo a comprendere che questa mattina qualcosa non andava al Centro vaccinale di Fucecchio. Il personale sanitario, insieme ai volontari della Pubblica Assistenza e ad alcuni dipendenti del Comune, infatti già poco dopo le ore 8 segnalava la presenza di oltre 50 cittadini cinesi, arrivati con un pullman, che chiedevano di essere vaccinati contro il Covid. Sono bastati pochi colloqui per comprendere che era necessario l’intervento delle forze dell’ordine: alcuni di loro infatti hanno dichiarato di aver pagato delle persone per poter essere vaccinati.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Fucecchio e la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Le indagini sono tuttora in corso ma è apparso subito piuttosto evidente come i cittadini orientali fossero stati raggirati.

“E’ una situazione paradossale – ha commentato il sindaco Spinelli – qualcuno ha approfittato del fatto che queste persone ignorassero che il vaccino anti Covid è totalmente gratuito, in quanto a carico del Servizio sanitario nazionale. Adesso attenderemo le indagini dei carabinieri e della polizia municipale ma l’intenzione della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e dei Comuni tutti è quella di fare un esposto alla Procura della Repubblica per evidenziare quanto accaduto”.

Si tratta di un episodio alquanto singolare che comunque non ha interrotto la normale attività di somministrazione vaccini alle persone che si erano prenotate per oggi; l’hub fucecchiese prosegue così il proprio impegno nella campagna vaccinale riuscendo a raggiungere quasi mille dosi somministrate al giorno.

“La campagna vaccinale in Toscana sta proseguendo a ritmi incalzanti – aggiunge Spinelli – e siamo molto soddisfatti del contributo che stanno fornendo anche i nostri hub di Fucecchio, Empoli e Certaldo. Ma direi che più in generale è tutta l’Italia che sta fornendo una grande prova di organizzazione e di maturità dei cittadini con 36 milioni di persone che hanno già completato il ciclo vaccinale”.