Droga, un arresto a Pisa

Oltre 15 grammi di cocaina già divisa e confezionata in involucri pronti per lo spaccio e la vendita al dettaglio. Questo hanno trovato gli agenti della squadra mobile della polizia di Stato “addosso” a un uomo che è stato tratto in arresto.

Oltre alla sostanza stupefacente, anche 665 euro in contanti, probabilmente ricavata dallo spaccio. Si tratta di un uomo di nazionalità tunisina e senza fissa dimora a Pisa.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.