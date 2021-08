Raid dei no vax ai punti vaccinali. La scorsa notte ignoti, dopo aver scavalcato un muro di recinzione, hanno imbrattato il gazebo adibito a postazione drive through di via Cerbioni a Castelfiorentino con delle scritte in vernice rossa riconducibili a contestazioni “no vax”. La denuncia è stata presentata in tarda mattinata ai dal responsabile della sede operativa di Castelfiorentino che, all’apertura, si è reso conto dell’imbrattamento.

Dalle prime indagini sono emersi elementi di collegamento con il gruppo “V_V” altrimenti conosciuto come Vivi perché liberi – Forza di lotta non violenta per la libertà e i diritti umani.

Le scritte sono state subito rimosse e i luoghi resi immediatamente disponibili per l’utenza che intende vaccinarsi.

Anche a Empoli, come a Castelfiorentino, sono state rinvenute, nel pomeriggio di oggi, delle scritte in vernice rossa riconducibili a contestatori in protesta appartenenti al gruppo No Vax denominato “V_V”. Questa volta i gazebo colpiti sono quelli presenti in via San Mamante nei pressi del centro commerciale, postazioni utilizzate per effettuare i tamponi molecolari e antigenici in modalità “drive through”.

Le attività non sono state sospese. Indagini in corso.