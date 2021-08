Resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e ricettazione: dai domiciliari passa al carcere

Deve scontare un residuo di pena per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e ricettazione, ma per l’unione delle pene dai domiciliari è stato trasferito in carcere.

La squadra mobile della polizia di Stato di Pisa ha condotto l’uomo, georgiano residente a Pisa, al carcere cittadino, dove finirà di espiare la pena.

L’uomo si trovava già ai domiciliari, ma l’unione delle pene ha determinato il provvedimento emesso dall’Ufficio di sorveglianza di Pisa