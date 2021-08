Strada regionale 429: “La ditta aggiudicataria dei lavori chiede 150 milioni di risarcimento alla Città metropolitana”

Stavolta non c’entra il Keu, ma la strada è sempre quella: la 429 nel tratto tra Empoli e Castelfiorentino. “La ditta aggiudicataria dei lavori chiede 150milioni come risarcimento a causa dei ritardi e della sospensione dell’appalto da parte dell’allora Provincia di Firenze. A settembre convocazione della commissione di garanzia e controllo”. A parlare è Claudio Gemelli consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia e presidente della commissione di controllo

“Una storia che inizia nel 2007 e si conclude nel 2014 per poi arrivare a giudizio oggi. Ovviamente la metrocittà respinge ogni addebito ed anzi rilancia con un’ulteriore richiesta danni. Occorre fare chiarezza sulla questione – ha detto Gemelli -, al di là della vicenda giudiziaria, perché la somma richiesta risarcitoria nei confronti dell’ente è davvero alta ed i risvolti per l’Ente potrebbero essere importanti. Chiediamo che gli organi competenti riferiscano sulla questione. A inizio settembre convocherò una commissione di garanzia e controllo per conoscere meglio i termini della vicenda ed affinché gli organi della Città metropolitana possano riferire in sede istituzionale”.

“Bene l’attenzione di Fratelli d’Italia ai vari livelli istituzionali su una vicenda al limite del grottesco, la richiesta di maxi-risarcimento di 150 milioni – spiega Federico Pavese, portavoce Fdi dell’Empolese – Ringrazio Alessandro Capecchi e Claudio Gemelli che in Regione e in Città Metropolitana si sono subito attivati”.