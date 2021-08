Vandalizzato il drive through dell’Empolese, il rammarico delle Pubbliche Assistenze

Nella giornata di ieri (20 agosto) il ‘drive through’ gestito dalle Pubbliche Assistenze della zona Empolese è stato vandalizzato. Il gazebo, che si trova vicino al centro commerciale, è stato imbrattato con delle scritte riconducibili a proteste contro la pandemia da Covid-19, alla sua credibilità e all’efficacia dei mezzi per contenerla.

Lo dimostra il luogo che è stato messo sotto attacco, un punto per effettuare tamponi e rilevare la presenza del virus, e lo dimostrano le frasi stampate sul tendone del gazebo. Il punto ‘drive through’ gestito dalle Pubbliche Assistenze della zona Empolese non è stato un caso isolato nella giornata di ieri ma anzi, poche ore prima anche il punto tamponi di Castelfiorentino è stato vandalizzato alla stessa maniera.

Le Pubbliche Assistenze dell’area Empolese sono dispiaciute. “Gli attacchi perpetrati in quei luoghi dove si svolgono le attività, dalla vaccinazione agli esami – si legge in una nota – finalizzate al contenimento del Covid-19, sono luoghi della e per il bene della comunità. Rappresentano inoltre l’impegno dei sanitari e dei volontari di tutte le associazioni che dall’inizio della pandemia sono al servizio dei cittadini. Resta il rammarico di fronte a tali gesti, che dimostrano purtroppo la mancata comprensione di come l’emergenza coronavirus abbia modificato radicalmente, anche in maniera drammatica, le vite di tutti”.

“I volontari delle Pubbliche Assistenze – conclude la nota – provvederanno a ripulire il drive through che, nonostante la vicenda, non ha arrestato le attività. In merito a quanto accaduto le Pubbliche Assistenze, dall’Empolese Valdelsa al Valdarno Inferiore, vogliono infine lanciare un appello alle persone, a non farsi influenzare da questi gesti e a continuare come fatto finora nel rispetto delle regole. Tutti dobbiamo guardare con fiducia al futuro promuovendo la vaccinazione e i mezzi che aiuteranno a contenere e, speriamo presto, sconfiggere il Covid-19″.