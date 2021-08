La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per domani (23 agosto), per l’avvicinarsi di una perturbazione che porterà temporali forti in Toscana.

Le precipitazioni anche temporalesche e con intensità forte o localmente molto forte, sono più probabili in mattinata sulle zone nord-occidentali e Appennino tosco-emiliano, nel pomeriggio sul centro-sud della regione, in particolare senese e aretino.

Possibilità di colpi di vento e grandinate.

Si ricorda che saranno possibili fenomeni intensi occasionalmente pericolosi per l’incolumità delle persone e in grado di causare disagi e danni a carattere locale. Saranno possibili gli effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore, che potrebbero verificarsi in maniera repentina ed improvvisa.