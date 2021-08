Beccati a rubare uno zaino sotto l’ombrellone: in manette

Tentanto di rubare uno zaino sotto ad un ombrellone in un bagno di Tirrenia, in manette.

Alle 18 di ieri (22 agosto) il responsabile dello stabilimento ha segnalato che due soggetti poco prima avevano tentato di sottrare l’oggetto di proprietà di una cliente ed erano stati immediatamente bloccati.

La volante giunta sul posto, ha presto in consegna i due identificandoli per due cittadini di origine centramericana già conosciuti dalle forze dell’ordine. Erano in possesso di 360 euro nonché di varia valuta estera e di una carta di credito a loro non intestata. Sono stati arrestati per il reato di tentato furto in concorso e denunciati anche per il reato di ricettazione.

In sede di convalida, l’autorità giudiziaria ha disposto per entrambi il divieto di dimora in provincia di Pisa.