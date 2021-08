In scooter contro un cinghiale, muore operatore socio sanitario dell’Aoup di 30 anni

Un operatore socio sanitario dell’Aoup è morto, durante la notte tra sabato e domenica scorsi, dopo che, in sella al suo scooter si è scontrato con un cinghiale.

L’uomo, Luciano Carbonaro, 30 anni, originario di Catania, è finito sull’asfalto sulla via Livornese e Cenaia, poi è stato travolto da un’auto che non si è accorta del corpo in terra.

I carabinieri e la procura di Pisa stanno ricostruendo la dinamica del sinistro fatale. Il fascicolo di indagine è in mano al pm Egidio Celano.