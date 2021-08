Un’altra giornata di incendi in Toscana: fiamme anche in via della Bigattiera a Fucecchio

Un’altra giornata di incendi in tutta la regione.

È sotto controllo dalle 17 quello di Sesto di Moriano, che aveva richiesto l’intervento di due elicotteri regionali per la presenza in zona di numerose abitazioni. Poco meno di un ettaro la superficie percorsa dalle fiamme.

Altri incendi si sono verificati a Fucecchio, in via della Bigattiera, a La Cugna e a Chiusi della Verna.

Interessate dagli eventi, che hanno coinvolto poche migliaia di metri quadrati complessivamente, tutte zone potenzialmente pericolose, per la presenza di essenze resinose, per l’altro pregio ambientale e per la vicinanza delle fiamme ad abitazioni, nel caso di Cugna. In tutti i casi, la rapidità di risposta del sistema regionale antincendi boschivi è stata decisiva per ridurre la propagazione delle fiamme e solo in provincia di Pistoia si è reso necessario l’intervento di un elicottero.

Numerose le squadre di volontariato Aib e operai forestali intervenute nei tre eventi, oltre a personale dei vigili del fuoco..

Proseguiranno intanto anche in nottata le operazioni di controllo e bonifica in tutte le aree interessate dagli eventi di oggi.