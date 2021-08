Auto contro scooter, un ferito in prognosi riservata

Stavano percorrendo via Cavasonno a San Pierino, nel comune di Fucecchio, i due mezzi che stamattina (24 agosto) sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. Con cause e dinamica ancora al vaglio della polizia municipale, un’auto e uno scooter si sono scontrati intorno alle 6,30 di stamattina (24 agosto).

Subito sono stati allertati i soccorsi e un ferito, un uomo di 49 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Secondo quanto si apprende, si trova in prognosi riservata.

In un primo momento per mettere in sicurezza i veicoli sono stati allertati anche i vigili del fuoco. Sul posto per capire come sono andate le cose e fare i rilievi gli agenti della polizia locale.