Scontro da brividi oggi pomeriggio, 24 agosto, in via Gozzini a Santa Croce, nei pressi della rotatoria con via Sant’Andrea, dove un camion e un furgone si sono scontrati quasi frontalmente. Entrambi gli autisti sono stati trasportati in ospedale, anche se a quanto pare le loro condizioni non sarebbero gravi. L’incidente è avvenuto intorno alle 18,30, quando per cause ancora da accertare un furgone dell’Ups, che proveniva da via Sant’Andrea per raggiungere la Bretella del Cuoio, ha rischiato di finire dritto contro un camion di una ditta di trasporti che in quel momento stava viaggiando in senso contrario su via Gozzini.

La brusca frenata e la sterzata dell’autista del furgone, testimoniata dai segni dei pneumatici rimasti sull’asfalto, hanno evitato probabilmente conseguenze peggiori. Il furgone è andato infatti ad impattare con la parte anteriore sinistra del mezzo contro il fianco e la ruota anteriore del camion: praticamente distrutta la cabina di guida del furgone, anche se l’autista avrebbe riportato solo ferite ad una gamba. Per farlo uscire è stato comunque necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco, che hanno estratto l’uomo dal furgone per poi affidarlo ai sanitari del 118 che lo hanno immediatamente trasferito in ospedale.

Al San Giuseppe di Empoli è finito per accertamenti pure l’autista del camion, anche se le sue condizioni non destavano preoccupazione. L’incidente ha causato la temporanea chiusura di via Gozzini, dove la polizia municipale di Santa Croce si è occupata di eseguire i necessari rilievi per chiarire la dinamica dello scontro.