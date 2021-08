Rientro a scuola, green pass obbligatorio per docenti e personale scolastico

Rientro a scuola, tra pochi giorni, il 15 settembre. Ecco le regole anti Covid da seguire.

Il green pass è obbligatorio per docenti e personale scolastico, ma non per gli studenti. Fanno eccezione gli universitari, che invece dovranno avere la certificazione verde. Sono esonerate le categorie esenti. Per gli insegnanti il mancato rispetto di queste prescrizioni varrà come assenza ingiustificata: niente stipendio e, dopo 5 giorni consecutivi di assenza, sospensione del rapporto di lavoro. Da quel momento gli istituti potranno convocare un supplente. Sono previste sanzioni per idipendenti e dirigenti scolastici, se qualcuno viene trovato a svolgere servizio senza Green pass, con multe da 400 a 1.000 euro.

Mascherine obbligatorie in aula per gli studenti over 6 anni e distanziamento di 1 metro tra i banchi e 2 metri dalla cattedra.

In caso di positivi in una classe verrà imposto un periodo di quarantena: dieci giorni per i non vaccinati, solo sette giorni per i vaccinati.

Il servizio mensa è garantito

L’educazione fisica sarà senza mascherina, se svolta all’aperto, se al chiuso la palestra dovrà essere areata