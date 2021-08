Addio a Federico, stroncato a soli 38 anni

Il sorriso nonostante tutto, l’ottimismo contagioso, la capacità di infondere speranza anche nei più scoraggiati: doti uniche quelle di Federico Orsucci, stroncato a soli 38 anni da un malore. La famiglia e tutta la comunità di Galleno, nel comune di Fucecchio, piange per la perdita di una persona speciale.

L’addio ieri sera (25 agosto) e all’improvviso quel senso di vuoto che avvolge un’intera comunità quando si verificano lutti così gravi. Si susseguono i messaggi di cordoglio in queste ore e chi l’ha conosciuto non ha dubbi: Orsucci lascia su questa terra il suo esempio, fatto di speranza e dedizione, un esempio di lotta positiva contro ogni ostacolo che la vita costringe ad affrontare. Da tempo, infatti, stava lottando contro una malattia.

“Federico Orsucci ci ha lasciati – questo il cordoglio della comunità parrocchiale di Galleno Pinete e Querce, che anche Federico frequentava -. È difficile salutare un ragazzo che abbiamo visto nascere e crescere in questo paese di Galleno. È stato il compagno di scuola dei nostri figli e l’amico di tutti. La sua grande fede è sempre stata un esempio per tutti noi ed anche durante la malattia e non lo ha mai abbandonato. Con grandissimo dolore porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Orsucci Orazio e Anna e ai fratelli Paolo e Saverio”.

“Ho conosciuto anche io Federico, andando a trovarlo a casa sua qualche mese fa – il ricordo del vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca -. Un incontro molto bello in cui ho potuto assaporare la simpatia e la fede di Federico. Ora lo accompagno con la preghiera all’incontro con il Signore, all’abbraccio del suo amore e della vita donata per sempre. Alla famiglia di Federico, genitori e fratelli il mio cordoglio e la mia vicinanza, invocando il dono della consolazione, della speranza, della fede. A tutta la comunità parrocchiale la mia vicinanza in questo momento di dolore. Accogli Federico l’abbraccio di Dio, il Dio della vita e se puoi parlaci ancora di questo grande amore di Dio”.