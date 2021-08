Alcuni ospiti della Rsa Meacci positivi al Covid: attivati i protocolli di sicurezza

La prima preoccupazione è tolta: stanno tutti bene e sono quasi tutti asintomatici. Alcuni ospiti della Casa di riposo Meacci di Santa Croce sull’Arno sono risultati positivi al Covid-19: per la prima volta in assoluto dall’inizio della pandemia il virus è entrato nella struttura.

Lo ha fatto ieri (26 agosto) quando è stato riscontrato il primo caso positivo in una delle ospiti, e da lì sono partiti i tamponi a tappeto. “Ci sono anche altri positivi, ma stiamo aspettando dati più accurati – ha detto la direttrice Sofia Capuano -. La struttura ha già attivato tutti i protocolli del caso, adeguandosi a ospitare pazienti Covid. È attivo il tracciamento dell’Asl, ma la cosa più importante è che stanno tutti bene e sono asintomatici. Soltanto la signora che per prima è risultata positiva ha avuto un po’ di febbre”.

Tra i tamponi risultati positivi ci sono anche quelli di un’infermiera e un operatore socio sanitario. Oltre a quelli degli ospiti che sarebbero comunque meno di 10 sul totale dei 23 anziani presenti in struttura. Le visite dei parenti sono, per il momento, sospese. “Finora avevamo mantenuto le visite all’esterno – prosegue Capuano – perché la stagione lo permetteva. Ora per motivi di sicurezza sono sospese, ma sono garantite quelle del fine vita”.

Ci sono comunque buoni motivi per sperare che la situazione non si aggravi, a partire dai vaccini. La struttura fu una delle prime a ricevere le dosi nel dicembre scorso e tutti gli ospiti sono immunizzati. Intanto, direttore e operatori della struttura lavorano anche per tirare su il morale degli anziani: con videochiamate e attività che continuano nonostante tutto.