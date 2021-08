“Ricordiamo ancora quell’invito che a molti di noi aveva indirizzato, per quel compleanno l’indomani, il 28 agosto, 30 anni, a cui Matteo non è mai arrivato”. L’Arci Valdarno inferiore a 10 anni esatti dalla scomparsa di Matteo Maestri rende omaggio al giovane, morto tragicamente nel mare di Calafuria il 27 agosto 2011.

“In questi giorni caldi d’agosto – dicono dall’Arci -, proprio durante le attività del cinema estivo, l’associazione Arci e tutti i nostri stretti collaboratori, non possono non pensare e ricordare il nostro carissimo e appassionato amico e volontario Matteo. Matteo è stato per tutti noi dell’Arci un amico e un compagno, oltre che un valido collaboratore dell’associazione, nella quale aveva trovato un ruolo nell’organizzazione del Cinema Sotto le Stelle e nel settore cultura”.

Foto 2 di 2



“A dieci anni dalla sua scomparsa – concludono -, il suo ricordo è ancora vivo in tutti noi e in ogni attività che portiamo avanti, anche proprio nel ricordo delle sue passioni e della sua voglia di fare, con spensieratezza e allegria. Ciao Matteo per sempre con noi”.